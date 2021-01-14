В «Роторе» прокомментировали информацию об отсутствии медицинской лицензии

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Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что команда уже год играет без медицинской лицензии.
В «Роторе» прокомментировали информацию об отсутствии медицинской лицензии
  • РИА Новости

«По регламенту мы должны были предоставить медицинскую лицензию, у нас была отсрочка до декабря. В связи со сложившийся ситуации с коронавирусной инфекцией, нам продлили отсрочку. Тут нет нечего такого, новость высосана из пальца. Клуб работает в штатном режиме, и в ближайшее время лицензия будет получена. Медицинская лицензия должна быть у каждой команды, и то, что её не было — наше нарушение. Но у нас есть отсрочка. Лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо. В ближайшее время, повторюсь, мы эту лицензию получим», — приводит слова Рекечинского «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее появилась информация, что ЦСКА хочет отговорить Алексея Березуцкого от ухода из клуба.

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