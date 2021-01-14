Пилот Ferrari Леклер заболел коронавирусом

Монегаскский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Ferrari, заболевание у 23-летнего пилота было выявлено в ходе очередного тестирования.

Отмечается, что у Леклера наблюдаются лёгкие симптомы, он находится на изоляции дома в Монако.

Таким образом, монегаск стал пятым пилотом «Формулы-1», который заболел коронавирусом. В прошлом сезоне заболевание перенесли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл, а неделей ранее стало известно о выявлении заболевания у британского пилота McLaren Ландо Норриса.

Ранее стало известно, что первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдёт в Бахрейне.