Пилот Ferrari Леклер заболел коронавирусом

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Монегаскский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер заболел коронавирусной инфекцией.
Пилот Ferrari Леклер заболел коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Ferrari, заболевание у 23-летнего пилота было выявлено в ходе очередного тестирования.

Отмечается, что у Леклера наблюдаются лёгкие симптомы, он находится на изоляции дома в Монако.

Таким образом, монегаск стал пятым пилотом «Формулы-1», который заболел коронавирусом. В прошлом сезоне заболевание перенесли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл, а неделей ранее стало известно о выявлении заболевания у британского пилота McLaren Ландо Норриса.

Ранее стало известно, что первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдёт в Бахрейне.

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