В РУСАДА прокомментировали публикацию мотивировочной части решения CAS

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Как мы отмечали ранее, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА, были услышаны CAS, несмотря на это, мы приветствуем решение арбитров в отношении чистых российских спортсменов и принципа коллективной ответственности, который попыталось навязать WADA в отношении всего российского спорта», — приводит слова Буханова ТАСС.

Он отметил, что не считает обоснованными санкции, наложенные на агентство.

«Мы неоднократно отмечали, что РУСАДА наказано за невыполнение обязательства, которое не могло выполнить в принципе, и это при том, что в письменной и устной формах представители WADA неоднократно подтверждали, что наша антидопинговая работа полностью соответствует нормам кодекса WADA и к ней нет никаких претензий. В этой связи полагаем, что на агентство наложены необоснованные санкции», — добавил и. о. гендиректора РУСАДА.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что в WADA разочарованы решением CAS по делу РУСАДА после публикации мотивировочной части.