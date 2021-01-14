В WADA разочарованы решением CAS по делу РУСАДА после публикации мотивировочной части

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Полная мотивировочная часть решения CAS ясно показывает, что WADA успешно доказало свою правоту и разоблачило наглые попытки российских властей манипулировать данными из московской лаборатории, чтобы помешать нашим расследованиям. Мы удовлетворены тем, что это знаменательное решение также поддерживает прочную следственную и правовую базу, созданную WADA в последние годы во благо антидопинговой системы. Однако мы по-прежнему разочарованы тем, что CAS не согласился со всеми предлагаемыми нами последствиями, которые, по нашему мнению, были соразмерны вопиющему характеру преступлений, совершённых российскими властями, поскольку они стремились скрыть детали своей институциональной схемы допинга», — приводит слова Баньки пресс-служба WADA.

Решение было вынесено 17 декабря 2020 года.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.