Тарасова высказалась о предложении использовать «Катюшу» вместо российского гимна на ЧМ и ОИ
- РИА Новости
«Я бы предложила рассмотреть «Славься» Глинки или Первый концерт Чайковского. «Катюша» — прекрасная песня, любимая нами всеми, но она напоминает нам о войне, и она в качестве гимна команды на Олимпийских играх… Я бы подумала», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что Ирина Роднина предложила альтернативу «Катюше» для выступлений на ЧМ и ОИ.