Тарасова высказалась о предложении использовать «Катюшу» вместо российского гимна на ЧМ и ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я бы предложила рассмотреть «Славься» Глинки или Первый концерт Чайковского. «Катюша» — прекрасная песня, любимая нами всеми, но она напоминает нам о войне, и она в качестве гимна команды на Олимпийских играх… Я бы подумала», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина предложила альтернативу «Катюше» для выступлений на ЧМ и ОИ.