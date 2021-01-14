Сын Цзю признан лучшим боксёром Австралии 2020 года

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, признан лучшим боксёром Австралии 2020 года.

Цзю-младший опубликовал в своём Instagram постер Австралийской национальной федерации бокса, которая и присудила ему данную премию.

«Два раза и до сих пор», — подписал публикацию Тим Цзю.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед в 17 боях, 13 из них — досрочно. В декабре он победил новозеландца Боуина Моргана в бою за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации WBO Global в первом среднем весе.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать бой сына Цзю в России.