В соцсетях поддержали Железнякова в конфликте с Плющенко

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Пользователи социальных сетей прокомментировали конфликт между хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
В соцсетях поддержали Железнякова в конфликте с Плющенко
  • РИА Новости

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» поделились мнением относительно конфликта между Плющенко и Железняковым. Так, ряд пользователей встали на сторону хореографа и выразили надежду, что его поединок с двукратным олимпийским чемпионом состоится. 

При этом один из пользователей упрекнул Плющенко в том, что он не воспитывает собственных спортсменов, а забирает уже готовых из других команд. Таким образом тренеру намекнули на переход в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной.

«Некрасиво он поступает, когда переманивает к себе готовых успешных спортсменов», — пишет один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать поединок между Плющенко и Железняковым.

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