В соцсетях поддержали Железнякова в конфликте с Плющенко
- РИА Новости
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» поделились мнением относительно конфликта между Плющенко и Железняковым. Так, ряд пользователей встали на сторону хореографа и выразили надежду, что его поединок с двукратным олимпийским чемпионом состоится.
При этом один из пользователей упрекнул Плющенко в том, что он не воспитывает собственных спортсменов, а забирает уже готовых из других команд. Таким образом тренеру намекнули на переход в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной.
«Некрасиво он поступает, когда переманивает к себе готовых успешных спортсменов», — пишет один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать поединок между Плющенко и Железняковым.