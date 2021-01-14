Тарасова высказалась о скандале с участием Плющенко и хореографа группы Тутберидзе
- РИА Новости
«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
По её словам, ей надоело уже не видеть Плющенко в работе и хочется говорить о тренерских качествах Евгения, а не о вызове на какие-то бои.
Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.
Ранее Железняков заявил, что ему надоело смотреть на выпады и гадкие высказывания Плющенко.