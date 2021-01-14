Железняков: надоело смотреть на выпады и гадкие высказывания Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на ответ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на его высказывания.

«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее Яна Рудковская возмутилась словами хореографа группы Тутберидзе, бросившего вызов Плющенко.