Тренер «Баварии» шокирован вылетом из Кубка Германии по футболу
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«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом, всё решили детали, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счёт на последней секунде», — цитирует Флика сайт «Баварии».
Он также поздравил соперника, отметив его самоотдачу. По его словам, мюнхенцы будут стараться играть лучше, он также подчеркнул, что необходимо более компактно действовать в обороне.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проиграла «Хольштайну» в серии пенальти и вылетела из Кубка Германии. Матч, проходивший на стадионе «Хольштайн-Арена» в Киле, завершился в основное время со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева — 6:5.