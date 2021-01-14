Тренер «Баварии» шокирован вылетом из Кубка Германии по футболу

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от команды второй Бундеслиги «Хольштайна» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
Тренер «Баварии» шокирован вылетом из Кубка Германии по футболу
  • © Reuters

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом, всё решили детали, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счёт на последней секунде», — цитирует Флика сайт «Баварии».

Он также поздравил соперника, отметив его самоотдачу. По его словам, мюнхенцы будут стараться играть лучше, он также подчеркнул, что необходимо более компактно действовать в обороне.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проиграла «Хольштайну» в серии пенальти и вылетела из Кубка Германии. Матч, проходивший на стадионе «Хольштайн-Арена» в Киле, завершился в основное время со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева — 6:5. 

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