«Даллас» одержал четвёртую победу подряд в НБА, Дончич набрал 34 очка

«Даллас Маверикс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Шарлотт и завершилась в пользу гостей — 104:93.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. В составе хозяев 18 очков в свой актив записал Терри Розир, а дабл-даблом из 16 очков и десяти подборов отметился Пи Джей Вашингтон.

Для «Далласа» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла матч «Вашингтон Уизардс» и «Юта Джаз» из-за коронавируса.