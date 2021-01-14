«Даллас» одержал четвёртую победу подряд в НБА, Дончич набрал 34 очка

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«Даллас Маверикс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» одержал четвёртую победу подряд в НБА, Дончич набрал 34 очка
  • © Reuters

Встреча прошла в Шарлотт и завершилась в пользу гостей — 104:93.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. В составе хозяев 18 очков в свой актив записал Терри Розир, а дабл-даблом из 16 очков и десяти подборов отметился Пи Джей Вашингтон.

Для «Далласа» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла матч «Вашингтон Уизардс» и «Юта Джаз» из-за коронавируса.

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