«Даллас» одержал четвёртую победу подряд в НБА, Дончич набрал 34 очка
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Встреча прошла в Шарлотт и завершилась в пользу гостей — 104:93.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. В составе хозяев 18 очков в свой актив записал Терри Розир, а дабл-даблом из 16 очков и десяти подборов отметился Пи Джей Вашингтон.
Для «Далласа» эта победа стала четвёртой подряд.
Ранее сообщалось, что НБА перенесла матч «Вашингтон Уизардс» и «Юта Джаз» из-за коронавируса.