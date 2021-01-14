«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ, команды забросили девять шайб

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в пользу хозяев — 6:3.

В составе «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз. У гостей голами отметились Марк Янковски, Сидни Кросби и Брэндон Танев.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов тоже не набрал очков по итогам игры.

Ранее Малкин признался, что хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза.