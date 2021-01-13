Бывший владелец «Спартака» рассказал, сколько денег понадобится клубу Савина на участие в ПФЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал основные статьи расходов, с которыми столкнётся известный блогер Евгений Савин в должности президента созданного им ФК «Красава».

«В нынешних реалиях содержать клуб ПФЛ — дорогое удовольствие. Савину потребуется минимум 10 млн рублей. Деньги уходят на зарплату (30—50 тыс. рублей) и премиальные футболистам, аренду стадиона и тренировочных полей. Но основная статья расходов — это переезды. Хорошо, если до места проведения матча можно добраться на автобусе, а если нет — перелёт обойдётся недёшево», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко высказался о ФК «Красава».