Червиченко — о ФК «Красава»: думаю, у Савина ничего не получится

Короткая ссылка
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил сомнение в перспективах известного видеоблогера Евгения Савина создать свой клуб «Красава» и заявить его для выступлений в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
Червиченко — о ФК «Красава»: думаю, у Савина ничего не получится

«Возможно, люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше. В качестве примера можно вспомнить щёлковскую «Спарту», которая создавалась как футбольный проект на канале «Россия 2» — «30 спартанцев». Её тогда возглавил Андрей Тихонов. Выше третьего дивизиона они не поднялись. У «Красавы», думаю, тоже ничего не получится. «Красаву» можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб ярко загорелся, но, на мой взгляд, проживёт максимум сезон», — сказал Червиченко RT.

Ранее Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить