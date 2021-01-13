Червиченко — о ФК «Красава»: думаю, у Савина ничего не получится

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил сомнение в перспективах известного видеоблогера Евгения Савина создать свой клуб «Красава» и заявить его для выступлений в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

«Возможно, люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше. В качестве примера можно вспомнить щёлковскую «Спарту», которая создавалась как футбольный проект на канале «Россия 2» — «30 спартанцев». Её тогда возглавил Андрей Тихонов. Выше третьего дивизиона они не поднялись. У «Красавы», думаю, тоже ничего не получится. «Красаву» можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб ярко загорелся, но, на мой взгляд, проживёт максимум сезон», — сказал Червиченко RT.

Ранее Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ.