Экс-президент «Барселоны» рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что португальский форвард Криштиану Роналду был близок к переходу в каталонский клуб в 2003 году.

«Мы были близки к подписанию Роналду и Рафаэля Маркеса. Потом один из агентов Рафы сказал, что есть игрок, которого продали в «Манчестер Юнайтед» за €19 млн из «Спортинга», но его ещё можно купить за €17 млн. Но на тот момент мы потратили деньги на Роналдиньо и решили, что уже закрыли все нужные позиции. Я не жалею об этом», — цитирует Лапорта Marca со ссылкой на Iniestazo.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Роналду из «Спортинга» летом 2003 года за €19 млн.

В сезоне-2020/21 35-летний футболист «Ювентуса» сыграл в 17 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в официальных матчах.