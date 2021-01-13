Экс-президент «Барселоны» рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что португальский форвард Криштиану Роналду был близок к переходу в каталонский клуб в 2003 году.
Экс-президент «Барселоны» рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду
  • Reuters

«Мы были близки к подписанию Роналду и Рафаэля Маркеса. Потом один из агентов Рафы сказал, что есть игрок, которого продали в «Манчестер Юнайтед» за €19 млн из «Спортинга», но его ещё можно купить за €17 млн. Но на тот момент мы потратили деньги на Роналдиньо и решили, что уже закрыли все нужные позиции. Я не жалею об этом», — цитирует Лапорта Marca со ссылкой на Iniestazo. 

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Роналду из «Спортинга» летом 2003 года за €19 млн.

В сезоне-2020/21 35-летний футболист «Ювентуса» сыграл в 17 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в официальных матчах. 

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