Кутепов — о решении Тедеско об уходе из «Спартака»: это его жизнь

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов ответил, как относится к решению главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб по окончании сезона.
Кутепов — о решении Тедеско об уходе из «Спартака»: это его жизнь
  • ©spartak.com

«Как я отнёсся к решению Тедеско? А как я должен был отнестись? Это его решение и его жизнь. Ждать ли меня в нападении? Не ко мне вопросы. Я ко всему готов, в этой жизни по-другому нельзя. Что касается плюсов или минусов от возможной смены схемы, это не ко мне вопросы, а к тренеру. Ничего не знаю по этому поводу», — цитирует Кутепова Sport24.

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Джордан Ларссон назвал цель «Спартака» в текущем сезоне.

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