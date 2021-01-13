Ларссон назвал цель «Спартака» в текущем сезоне

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб летом и назвал цели на вторую часть сезона.

«Конечно, грустно, что Тедеско уйдёт, но нам всё равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель — попасть в тройку по итогам сезона», — цитирует Ларссона «Чемпионат».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Максим Глушенков рассказал, как отреагировал на заявление Тедеско об уходе из «Спартака».