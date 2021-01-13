Глушенков рассказал, как отреагировал на заявление Тедеско об уходе из «Спартака»
- РИА Новости
«Вроде грустно, потому что тренер хороший. Но больше ничего не могу сказать», — цитирует Глушенкова «РБ-Спорт».
Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.
Ранее Глушенков рассказал о восстановлении после травмы.