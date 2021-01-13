Глушенков рассказал, как отреагировал на заявление Тедеско об уходе из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков рассказал, как отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.

«Вроде грустно, потому что тренер хороший. Но больше ничего не могу сказать», — цитирует Глушенкова «РБ-Спорт».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Глушенков рассказал о восстановлении после травмы.