Футболист «Спартака» Глушенков рассказал о восстановлении после травмы

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Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Футболист «Спартака» Глушенков рассказал о восстановлении после травмы
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«Со здоровьем всё хорошо. Ближайшая цель — восстановиться и начать тренироваться в полную силу. А дальше посмотрим. Негативных последствий после операции не чувствую, уже месяца полтора как бегаю. Тренировался даже во время отпуска в Смоленске», — цитирует игрока «РБ-Спорт».

По его словам, разговоров о возможном уходе из клуба пока не было. Он также заявил, что намерен попасть в молодёжную сборную России на чемпионат Европы.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями. Форвард перенёс операцию на крестообразной связке колена.

Ранее Александр Кокорин сообщил, что хочет отправиться на сборы со «Спартаком».

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