Бестемьянова прокомментировала слова Тарасовой о Плющенко

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.
Бестемьянова прокомментировала слова Тарасовой о Плющенко
  • РИА Новости

«Не хотела бы спорить с Татьяной Анатольевной, я очень её уважаю. Но считаю, выступление Трусовой на чемпионате России показало, что Плющенко — тренер», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что после провального проката на Гран-при России Плющенко удалось взбодрить Трусову, которая ещё и восстановилась после серьёзной травмы.

«Несмотря на это, Трусова неплохо выступила на чемпионате России. Это вселяет надежду», — добавила Бестемьянова.

До этого Тарасова выразила мнение, что Плющенко пока ещё не стал тренером.

Трусова на чемпионате России по фигурному катанию 2020 года в Челябинске заняла третье место.

Ранее Бестемьянова высказалась об уходе Станиславы Константиновой из академии Плющенко.

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