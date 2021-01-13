Хирн назвал дату реванша Поветкина с Уайтом

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда состоится второй поединок между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Разумеется, люди знают, что это произойдёт, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт — Поветкин, который состоится 6 марта», — цитирует Хирна BoxingScene.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Поветкин приступил к подготовке к реваншу с Уайтом.