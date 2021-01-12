Поветкин приступил к подготовке к реваншу с Уайтом

Временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин начал подготовку к реваншу с британцем Диллианом Уайтом.

Во вторник, 12 января, 41-летний спортсмен вылетел со своей командой в Геленджик, где пройдёт первый этап тренировочного лагеря.

Их первый бой 22 августа 2020 года закончился победой Поветкина нокаутом. Второй поединок откладывался из-за заболевания россиянина коронавирусом. Как подчеркнули в промоутерской компании «Мир бокса», новая дата реванша будет объявлена в ближайшие дни.

«Сейчас боксёр полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою», — говорится в специальном заявлении.

Ранее Поветкин заявил, что никогда не принимал допинг.