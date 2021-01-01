Поветкин заявил, что никогда не принимал допинг

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о допинговом скандале, из-за которого в 2016 году он был лишён поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я уже не раз об этом говорил. У меня тогда все пробы были чистыми, а перед самым поединком показали нанограммы. Непонятно, откуда они могли взяться. Я даже сказать об этом ничего не могу. Я знаю, что допинг не принимал. Сто процентов ничего не принимал. Никакой злости у меня нет. Пускай Уайлдер говорит что угодно. Когда меня нет, они и побить меня могут. Пускай говорят, раз им нравится», — сказал Поветкин ТАСС.

Ранее Поветкин признался, что размышлял о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.