Поветкин признался, что размышлял о том, чем будет заниматься после завершения карьеры
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«Конечно, я думал о завершении карьеры. Просто закончу и всё, а что тут ещё делать. Рано или поздно к этому придёт. Я уже думал и о том, чем дальше заниматься. О том, что можно будет открыть свою промоутерскую компанию. Посмотрим. Хотелось бы связать себя с детским спортом. Чтобы дети росли здоровыми, умными и сильными. Не только физически, но и в духовном плане», — цитирует 41-летнего Поветкина ТАСС.
Следующим соперником россиянина должен стать британский боксёр Диллиан Уайт. Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако был перенесён на конец января 2021 года из-за коронавируса у россянина.
Ранее Поветкин отреагировал на обвинения Уайта в свой адрес.