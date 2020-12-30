Поветкин отреагировал на обвинения Уайта в свой адрес

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Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал слова британца Диллиана Уайта, который выразил сомнения в том, что он на самом деле заболел коронавирусом перед их боем.
Поветкин отреагировал на обвинения Уайта в свой адрес
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«Ну, он любит говорить... Поэтому пусть говорит. Что мне ему сказать? Это их дело. Я нормально ко всему этому отношусь. За глаза они меня могут хоть побить, в этом ничего страшного. Его слова о моей болезни — это предположение. Для него-то это лучше… После такого серьезного нокаута у него больше времени на отдых. У меня есть все документы, как это может быть фикцией? Да, он много говорит, но у нас подписан контракт на реванш. И я хочу с ним ещё раз встретиться», — цитирует Поветкина РИА Новости.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако был перенесён на конец января 2021 года из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. 

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ранее Поветкин заявил, что не хочет драться с Александром Усиком.

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