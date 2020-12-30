Поветкин заявил, что не хочет драться с Усиком

Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу проведения возможного поединка с украинцем Александром Усиком.

«Если честно, не смотрел его поединок с Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксёром. Ему всё по зубам, всё зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве больше не с кем? У нас с ним отличные приятельские отношения», — цитирует Поветкина РИА Новости

В конце января 2021 года Поветкин встретится в поединке с британцем Диллианом Уайтом. Этот бой станет для них вторым. В первом россиянин одержал победу нокаутом.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения и ещё один бой завершил вничью.

Ранее Поветкин не исключил завершения карьеры после второго боя с Уайтом.