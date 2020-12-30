Поветкин допустил завершение карьеры после второго боя с Уайтом

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Российский боксёр Александр Поветкин признался, что допускает завершение карьеры после второго поединка с британцем Диллианом Уайтом.
Поветкин допустил завершение карьеры после второго боя с Уайтом
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По его словам, на данный момент он оптимально себя чувствует и у него есть желание продолжать выступать на профессиональном ринге.

«Действительно, много вот таких вопросов — сколько ещё боёв, когда закончишь и так далее. Нет у меня для вас ответа. На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание и у меня это получается, то почему бы не продолжать. Потом, после повторного боя, посмотрим. Может, и вправду меня переклинит и я скажу, что больше не хочу», — цитирует Поветкина РИА Новости.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако был перенесён на конец января 2021 года из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. 

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом номинирован на звание лучшего в 2020 году.

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