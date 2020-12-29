Бой Поветкина с Уайтом номинирован на звание лучшего в 2020 году

Поединок между российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом номинирован на звание лучшего боя 2020 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Как сообщает пресс-служба BWAA, на награду за лучший поединок года, учреждённую в честь Мухаммеда Али и Джо Фрейзера, помимо боя Поветкина с Уайтом, претендуют ещё пять схваток: Джервонта Дэвис — Лео Санта Крус, Карлос Гонгора — Али Ахмедов, Хуан Франсиско Эстрада — Карлос Куадрас, Масайоши Накатани — Феликс Вердехо и Хосе Сепеда — Иван Баранчик.

Победитель определится по итогам голосования членов BWAA, которое завершится 22 января.

Ранее Рябинский рассказал, когда может пройти второй бой Поветкина с Уайтом.