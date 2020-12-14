Рябинский рассказал, когда может пройти второй бой Поветкина с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, когда может пройти второй бой между российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Дата уже неактуальна, но она переедет не сильно, наверное, на начало марта. Думаю, бой будет в Лондоне. Переговоры находятся на стадии определения дат, всё остальное есть, обо всём договорились», — приводит слова Рябинского «Матч ТВ».

Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако поединок был перенесён на конец января 2021 года из-за выявления у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее Рябинский рассказал, что Поветкин повторно попадал в больницу из-за коронавируса.