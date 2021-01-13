Бронзовый призёр юношеского ЧЕ-2015: на том турнире в сборной России все были одним целым

Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 2015 года в составе сборной России Егор Денисов поделился воспоминаниями от работы под руководством тренера Михаила Галактионова, который сейчас возглавляет молодёжную национальную команду U21.

«У меня от работы с ним остались только хорошие впечатления, он отличный тренер и человек. Мотиватор, требовательный, в том числе по дисциплине на поле и за его пределами, но при этом справедливый. По моим ощущениям, он отдаёт ребятам всего себя, и они за него бьются», — цитирует Денисова «Советский спорт».

Он отметил, что у сборной России среди игроков до 17 лет под руководством этого специалиста было много побед, и уверен, что вместе с Галактионовым молодёжная команда хорошо проявит себя на предстоящем чемпионате Европы. Кроме того, футболист поделился воспоминаниями от Евро-2015. По его словам, он испытывает только позитивные эмоции при упоминании тех матчей.

«Думаю, результат пришёл, потому что все отдавались игре на 200%. Но при этом не стоит забывать, что для достижения этого результата была проделана колоссальная работа каждым игроком. Достигнутый результат не случайность. Также не могу не вспомнить, что на том турнире все были одним целым, начиная от тренерского штаба, игроков, докторов, массажистов и заканчивая видеоаналитиком», — добавил Денисов.

36-летний Галактионов возглавляет молодёжную сборную России (U21) с 2019 года. Под его руководством команда успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2021 года.

Ранее Галактионов прокомментировал подписание нового контракта с Российским футбольным союзом.