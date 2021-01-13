Мирзов считает, что Кононову не дали поработать в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мнением по поводу бывшего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали проработать. А если бы дали — у него бы получилось 100%. Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона-2020/21. В активе 27-летнего хавбека четыре гола в восьми матчах за подмосковный клуб.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.

Ранее Мирзов выразил мнение, что в «Спартаке» не попадал под тактику и видение футбола Доменико Тедеско.