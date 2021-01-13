Мирзов: в «Спартаке» я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско
- РИА Новости
«Да, в игровом плане у меня не получалось, но по-человечески мы расстались очень позитивно», — цитирует Мирзова «Чемпионат».
По его словам, когда он уходил из команды, Тедеско устроил для него прощальный коридор, а также поздравил его с днём рождения на русском языке.
«Я же у него не заиграл и должен говорить плохое. Но я не буду. Просто отмечу, что я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско. И последние полгода в «Спартаке» выходил на десять минут, когда команда проигрывала. Ещё и не на своей позиции. Тедеско играл 5-3-2 без фланговых полузащитников, ставил меня в нападение, где надо бороться и прыгать — а это не самые мои сильные качества. Если бы Тедеско доверял мне больше и по-прежнему выпускал бы в нападении, я бы всё равно не показал тех качеств, что показываю на фланге», — добавил Мирзов.
«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона-2020/21. В активе 27-летнего хавбека четыре гола в восьми матчах за подмосковный клуб.
Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года.
Ранее Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с футболистами «Спартака».