Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с футболистами «Спартака»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал об общении с руководством московского клуба.

«Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки — мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Мирзов перешёл в «Спартак» в 2019 году.

«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона-2020/21. В активе 27-летнего хавбека четыре гола в восьми матчах за подмосковный клуб.

Ранее Мирзов прокомментировал информацию о возвращении в «Спартак».