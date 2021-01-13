Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с футболистами «Спартака»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал об общении с руководством московского клуба.
Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с футболистами «Спартака»
  • © РИА Новости

«Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки — мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Мирзов перешёл в «Спартак» в 2019 году.

«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона-2020/21. В активе 27-летнего хавбека четыре гола в восьми матчах за подмосковный клуб.

Ранее Мирзов прокомментировал информацию о возвращении в «Спартак».

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