Экс-тренер сборной России назвал легионера из РПЛ, способного усилить национальную команду

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением по поводу того, кто из иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге, мог бы усилить российскую национальную команду.

«Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — цитирует Игнатьева News.ru.

В ближайших матчах сборная России встретится с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Ранее сербский футболист «Сочи» Иван Миладинович заявил о желании попасть в сборную России.