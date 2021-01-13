Экс-тренер сборной России назвал легионера из РПЛ, способного усилить национальную команду
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«Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — цитирует Игнатьева News.ru.
В ближайших матчах сборная России встретится с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) в рамках квалификации ЧМ-2022.
Ранее сербский футболист «Сочи» Иван Миладинович заявил о желании попасть в сборную России.