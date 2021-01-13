«Байер» выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии по футболу

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Леверкузенский «Байер» одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу.
«Байер» выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

«Айнтрахт» забил первым. Уже на шестой минуте отличился Амин Юнес.

Победу «Байеру» принесли голы Лукаса Аларио, Эдмона Тапсобы и Муссы Диаби, оформившего дубль. С 73-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Жонатана Та.

В 1/8 финала Кубка Германии «Байер» сыграет с «Рот-Вайсс Эс» из Эссена.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» намерен арендовать Йовича у «Реала».

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