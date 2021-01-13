«Байер» выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
«Айнтрахт» забил первым. Уже на шестой минуте отличился Амин Юнес.
Победу «Байеру» принесли голы Лукаса Аларио, Эдмона Тапсобы и Муссы Диаби, оформившего дубль. С 73-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Жонатана Та.
В 1/8 финала Кубка Германии «Байер» сыграет с «Рот-Вайсс Эс» из Эссена.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» намерен арендовать Йовича у «Реала».