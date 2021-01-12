«Химки» проиграли «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от каталонской «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 87:75 в пользу гостей.

В составе «Химок» самым результативным стал Алексей Швед, набравший 23 очка. Ещё 13 очков команде принёс Девин Букер.

За «Барселону» по 18 очков набрали Кори Хиггинс и Кайл Курич.

Для «Химок», это поражение стало 11-м подряд в Евролиге. Следующим соперником подмосковной команды станет турецкий «Анадолу Эфес».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» проиграл «Метрополитанс» в баскетбольном Еврокубке.

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