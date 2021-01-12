«Локомотив-Кубань» проиграл «Метрополитанс» в баскетбольном Еврокубке

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от французского «Метрополитанс-92» в матче первого тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» проиграл «Метрополитанс» в баскетбольном Еврокубке
  • © eurocupbasketball.com

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 83:79 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Миндаугас Кузминскас, набравший 21 очко. Кевин Херви оформил дабл-дабл из 15 очков и десяти подборов.

За «Метрополитанс» 19 очков набрал Давид Мишино. 17 очков в активе Энтони Брауна. Ещё 15 очков команде принёс Арчи Гудвин.

Следующим соперником «Локомотива» станет итальянская «Аквила Тренто», а «Метрополитан» сыграет с сербским «Партизаном».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Моня сможет сыграть с «Барселоной» в Евролиге.

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