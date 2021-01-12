Геркус потребовал от «Локомотива» компенсацию судебных издержек в размере 1,2 млн рублей

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус потребовал от клуба компенсацию судебных издержек в размере 1,2 млн рублей.
Геркус потребовал от «Локомотива» компенсацию судебных издержек в размере 1,2 млн рублей
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы, в заявлении Геркуса указано, что именно такую сумму он потратил на услуги адвокатов во время судебного процесса с клубом, завершившегося в октябре.

Отмечается, что заседание относительно возможного возмещения судебных издержек пройдёт 9 февраля.

В январе 2020 года «Локомотив» подал иск в отношении Геркуса о взыскании 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита, однако суд, рассмотрев дело, в октябре вынес решение не удовлетворять иск клуба.

Ранее сообщалось, что Александр Самедов устроился работать в «Локомотив».

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