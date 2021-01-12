Геркус потребовал от «Локомотива» компенсацию судебных издержек в размере 1,2 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы, в заявлении Геркуса указано, что именно такую сумму он потратил на услуги адвокатов во время судебного процесса с клубом, завершившегося в октябре.
Отмечается, что заседание относительно возможного возмещения судебных издержек пройдёт 9 февраля.
В январе 2020 года «Локомотив» подал иск в отношении Геркуса о взыскании 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита, однако суд, рассмотрев дело, в октябре вынес решение не удовлетворять иск клуба.
Ранее сообщалось, что Александр Самедов устроился работать в «Локомотив».