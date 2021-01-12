Билялетдинов считает, что «Спартак» разгрузит легионерскую квоту за счёт Урунова
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Ранее сообщалось о том, что Урунов может вернуться в «Уфу».
«Спартак» уже приобрёл у ПСВ полузащитника Йоррита Хендрикса. Кроме того, ходят слухи о переговорах по возвращению в команду Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Аякс». Вернулся из аренды форвард Педро Роша.
Билялетдинов выразил сомнение, что бразилец останется в «Спартаке». На его взгляд, по стилю этот исполнитель схож с Эсекьелем Понсе.
«Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные вроде как плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Александр Самедов устроился работать в «Локомотив».