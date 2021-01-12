Билялетдинов считает, что «Спартак» разгрузит легионерскую квоту за счёт Урунова

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что из заявки клуба исключат Остона Урунова, чтобы освободить квоту для другого легионера.

Ранее сообщалось о том, что Урунов может вернуться в «Уфу».

«Спартак» уже приобрёл у ПСВ полузащитника Йоррита Хендрикса. Кроме того, ходят слухи о переговорах по возвращению в команду Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Аякс». Вернулся из аренды форвард Педро Роша.

Билялетдинов выразил сомнение, что бразилец останется в «Спартаке». На его взгляд, по стилю этот исполнитель схож с Эсекьелем Понсе.

«Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные вроде как плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Александр Самедов устроился работать в «Локомотив».