Билялетдинов считает, что «Спартак» разгрузит легионерскую квоту за счёт Урунова

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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что из заявки клуба исключат Остона Урунова, чтобы освободить квоту для другого легионера.
Билялетдинов считает, что «Спартак» разгрузит легионерскую квоту за счёт Урунова
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее сообщалось о том, что Урунов может вернуться в «Уфу».

«Спартак» уже приобрёл у ПСВ полузащитника Йоррита Хендрикса. Кроме того, ходят слухи о переговорах по возвращению в команду Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Аякс». Вернулся из аренды форвард Педро Роша.

Билялетдинов выразил сомнение, что бразилец останется в «Спартаке». На его взгляд, по стилю этот исполнитель схож с Эсекьелем Понсе.

«Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные вроде как плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Александр Самедов устроился работать в «Локомотив».

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