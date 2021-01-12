Sport24: Кикнадзе покинул рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе покинул рабочую группу по телевизионным правам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), которую возглавлял до этого.
Sport24: Кикнадзе покинул рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, решение о том, кто займёт место Кикнадзе, будет принято группой в рабочем порядке.

Кикнадзе покинул «Локомотив» 23 декабря. Он с 2013 года являлся членом совета директоров, а на посту гендиректора прораболал с 29 декабря 2018-го по 23 декабря 2020-го года. Его сменил в этой должности Владимир Леонченко.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что Кикнадзе и экс-председатель совета директоров Анатолий Мещеряков больше не найдут работу в футболе.

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