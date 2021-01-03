Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков больше не найдут работу в футболе
- РИА Новости
«Если в «Локомотиве» захотят — свяжутся. Буду нужен — буду помогать. Если не нужен — бог рассудит. Если же люди плохо справлялись со своей работой, то они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве. Вполне объективное мнение. Посмотрите, на каком месте сейчас идёт команда. Футболисты стали дороже или нет? Ответы — это оценка работы», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
В конце декабря в руководстве «Локомотива» произошёл ряд изменений. Вместо Мещерякова главой совета директоров стал Александр Плутник, а гендиректором вместо Кикнадзе — Владимир Леонченко.
Кикнадзе был одним из инициаторов решения не продлевать контракт с 73-летним Сёминым.
Ранее Сёмин назвал лучшего тренера года в РПЛ.