Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков больше не найдут работу в футболе

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о будущем бывшего генерального директора клуба Василия Кикнадзе и экс-председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

«Если в «Локомотиве» захотят — свяжутся. Буду нужен — буду помогать. Если не нужен — бог рассудит. Если же люди плохо справлялись со своей работой, то они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве. Вполне объективное мнение. Посмотрите, на каком месте сейчас идёт команда. Футболисты стали дороже или нет? Ответы — это оценка работы», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В конце декабря в руководстве «Локомотива» произошёл ряд изменений. Вместо Мещерякова главой совета директоров стал Александр Плутник, а гендиректором вместо Кикнадзе — Владимир Леонченко.

Кикнадзе был одним из инициаторов решения не продлевать контракт с 73-летним Сёминым.

Ранее Сёмин назвал лучшего тренера года в РПЛ.