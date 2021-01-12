IFFHS назвала Симеоне лучшим тренером десятилетия

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назван лучшим тренером за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
IFFHS назвала Симеоне лучшим тренером десятилетия
  • Reuters

Полный рейтинг опубликован на сайте IFFHS.

Второе место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а третье — Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды выиграла Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, два раза выходила в финал Лиги чемпионов, а также по разу побеждала в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.

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