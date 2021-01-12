IFFHS назвала Симеоне лучшим тренером десятилетия
- Reuters
Полный рейтинг опубликован на сайте IFFHS.
Второе место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а третье — Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».
Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды выиграла Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, два раза выходила в финал Лиги чемпионов, а также по разу побеждала в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.