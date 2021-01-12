Губерниев: Латыпов наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы

Короткая ссылка
Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о биатлонисте сборной России Эдуарде Латыпове.
Губерниев: Латыпов наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы
  • globallookpress.com

«Что касается Эдуарда Латыпова, то он наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы, которые ему выдавали. Я отнюдь не лукавил, когда перед последней стрельбой говорил, что она может сделать его героем и будущим чемпионом. С другой стороны, он мог этой стрельбой свою карьеру и похоронить, поскольку иногда после таких поражений люди не могут отойти на протяжении нескольких лет. Эдик уже не мальчик, ему пора расцветать. В циклических видах и в 30 лет люди расцветают. Посмотрите на Рёйселанд. Когда ей было 25, она была довольно скромной девушкой, но в 30 лет разрывает», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате». 

26-летний россиянин на финишной прямой опередил норвежца Стурлы Холма Легрейда и принёс золото сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ранее Губерниев поразился реакции людей, которые говорили, что расстроены победой России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить