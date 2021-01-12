Губерниев: Латыпов наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о биатлонисте сборной России Эдуарде Латыпове.

«Что касается Эдуарда Латыпова, то он наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы, которые ему выдавали. Я отнюдь не лукавил, когда перед последней стрельбой говорил, что она может сделать его героем и будущим чемпионом. С другой стороны, он мог этой стрельбой свою карьеру и похоронить, поскольку иногда после таких поражений люди не могут отойти на протяжении нескольких лет. Эдик уже не мальчик, ему пора расцветать. В циклических видах и в 30 лет люди расцветают. Посмотрите на Рёйселанд. Когда ей было 25, она была довольно скромной девушкой, но в 30 лет разрывает», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

26-летний россиянин на финишной прямой опередил норвежца Стурлы Холма Легрейда и принёс золото сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ранее Губерниев поразился реакции людей, которые говорили, что расстроены победой России.