Губерниев: поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России

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Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев ответил всем, кого расстроила победа сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Губерниев: поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России
  • globallookpress.com

«Меня поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России, потому что хотели увидеть, как я буду есть свой ботинок. Это правда, что я хотел отвлечь внимание от неудач сборной России этим спором с ботинком. Но в первую очередь я радуюсь возможности плакать в эфире и переживать за наш спорт, за наш биатлон. Очень сильно истосковался по таким победам и эмоциям, очень долго всего этого не было. Победа в смешанной эстафете для России сравнима с успехом на чемпионате мира», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате». 

Комментатор пообещал съесть свой ботинок, если сборная России по биатлону проведет 50 гонок без медалей в рамках этапов Кубка мира. Однако отечественные биатлонисты сумели победить в смешанной эстафете на этапе в Оберхофе.

Ранее глава СБР не исключил возможность совместных сборов российских биатлонистов и лыжников.

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