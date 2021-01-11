Губерниев: поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев ответил всем, кого расстроила победа сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Меня поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России, потому что хотели увидеть, как я буду есть свой ботинок. Это правда, что я хотел отвлечь внимание от неудач сборной России этим спором с ботинком. Но в первую очередь я радуюсь возможности плакать в эфире и переживать за наш спорт, за наш биатлон. Очень сильно истосковался по таким победам и эмоциям, очень долго всего этого не было. Победа в смешанной эстафете для России сравнима с успехом на чемпионате мира», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Комментатор пообещал съесть свой ботинок, если сборная России по биатлону проведет 50 гонок без медалей в рамках этапов Кубка мира. Однако отечественные биатлонисты сумели победить в смешанной эстафете на этапе в Оберхофе.

Ранее глава СБР не исключил возможность совместных сборов российских биатлонистов и лыжников.