Отец Хэмилтона заявил, что чемпион «Формулы-1» не планирует завершать карьеру

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Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира по автогонкам класса «Формула-1» Льюиса Хэмилтона, сообщил, что его сын собирается продолжить карьеру.
Отец Хэмилтона заявил, что чемпион «Формулы-1» не планирует завершать карьеру
  • Reuters

«Насколько мне известно, Льюис продолжит карьеру. Ему нравятся гонки, нравится то, чем он сейчас занимается. Теперь у него есть голос в спорте, это невероятно. Насколько я понимаю, он точно остаётся в гонках. Мы разговаривали вчера, и он настроен продолжать выступать. Его решение никак не связано с целями. Он гоняется не ради кубков. Он любит то, чем он занимается. Ему нравится быть источником вдохновения для других людей. Надеюсь, его достижения вдохновят других людей, у которых есть мечты. Главное для Льюиса — это надежда, возможности, мечты, достижения, а не результаты на трассе», — цитирует Энтони Хэмилтона TalkSPORT

У действующего чемпиона мира до сих пор нет подписанного контракта на сезон-2021. Ожидается, что он продлит соглашение с Mercedes, в составе которого завоевал шесть из семи своих титулов. 

Ранее сообщалось, что пилот McLaren Норрис заболел коронавирусом.

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