Бывший тренер «Реала» считает возможный уход Рамоса ошибкой

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Экс-футболист и главный тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что капитан команды Серхио Рамос подпишет новый контракт с клубом.
Бывший тренер «Реала» считает возможный уход Рамоса ошибкой
  • Reuters

«В конце концов Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом». Если же он этого не сделает, то это будет ошибкой с обеих сторон. То же самое произошло с Роналду. «Реал» остался без победы в Лиге чемпионов, а сам Криштиану — без «Золотого мяча», — цитирует Вальдано El Transistor.

Серхио Рамос выступает за мадридский «Реал» с 2005 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года, и стороны не могут прийти к соглашению о его продлении.

Ранее «Реал» определился с преемником Зидана, который возглавит команду.

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