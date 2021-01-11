Бывший тренер «Реала» считает возможный уход Рамоса ошибкой

Экс-футболист и главный тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что капитан команды Серхио Рамос подпишет новый контракт с клубом.

«В конце концов Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом». Если же он этого не сделает, то это будет ошибкой с обеих сторон. То же самое произошло с Роналду. «Реал» остался без победы в Лиге чемпионов, а сам Криштиану — без «Золотого мяча», — цитирует Вальдано El Transistor.

Серхио Рамос выступает за мадридский «Реал» с 2005 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года, и стороны не могут прийти к соглашению о его продлении.

Ранее «Реал» определился с преемником Зидана, который возглавит команду.