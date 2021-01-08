СМИ: «Реал» определился с преемником Зидана, который возглавит команду

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Руководство мадридского «Реала» выбрало приоритетную кандидатуру на смену нынешнему главному тренеру команды Зинедину Зидану.
СМИ: «Реал» определился с преемником Зидана, который возглавит команду
  • Reuters

Руководство «Реала» приняло решение поставить на место главного тренера легендарного экс-футболиста команды Рауля Гонсалеса, который на данный момент руководит дублирующим составом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, другим вариантом для королевского клуба был бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но от его кандидатуры клуб отказался после того, как он возглавил ПСЖ в начале этого месяца.

Рауль возглавляет дубль «Реала» с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом выиграл Юношескую лигу УЕФА.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 36 очков в 17 турах. На первой строчке находится «Атлетико», опережая «сливочных» на два очка и имея два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что Рамос отклонил предложение «Реала» о продлении контракта и покинет клуб.

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