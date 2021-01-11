Источник: Ташаев и Гулиев проведут сборы в «Спартаке-2»

Полузащитники московского «Спартака» Александр Ташаев и Аяз Гулиев продолжат готовиться ко второй части сезона в составе дублирующего состава.

Об этом сообщает «РБ Спорт». Как сообщает источник, Гулиев продолжает восстановление после травмы в расположении «Спартака-2». Ташаев полностью восстановился от повреждений и будет тренироваться также вместе с дублем. Оба футболиста отправятся на сборы со второй командой.

Сообщается, что сейчас по ним нет предложений об аренде или трансфере от других команд. Однако при наличии интереса они могут покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб основной команды на них не рассчитывает.

«Спартак» выходит из отпуска 12 января, а 14 числа улетает на сборы в ОАЭ.

Ранее экс-врач «Спартака» прокомментировал идею вакцинировать футболистов в зимнюю паузу.