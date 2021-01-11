Скелетонисты Никитина и Третьяков пропустят этап КМ ради подготовки к ЧМ

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков не выступят на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

«Российские скелетонисты, которые выступали в Винтерберге, этап в Санкт-Морице пропустят из стратегических соображений. Мы вновь вернулись в Альтенберг, где уже через месяц стартует чемпионат мира, к которому мы хотим как можно лучше подготовиться. Уже вчера у нас были здесь первые тренировочные заезды. 14 января наши спортсмены примут участие в этапе Интерконтинентального кубка, который пройдёт на этой трассе», — цитирует старшего тренера сборной России Дениса Алимова ТАСС.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице пройдёт с 15 по 17 января. Чемпионат мира состоится в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля.

На чемпионате Европы, который завершился в немецком Винтерберге, Никитина и Третьяков завоевали золотые медали.

Ранее сообщалось, что российские бобслеисты и скелетонисты на ЧМ выступят под флагом национальной федерации.