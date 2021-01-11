Источник: «Локомотив» примет решение о судьбе Николича после окончания сезона

Главный тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич сохранит свой пост до окончания сезона.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, сербский специалист доработает до окончания нынешнего сезона, после чего будет принято решение о его дальнейшем будущем.

Зимой в «Локомотиве» сменилось высшее руководство: новым генеральным директором стал Владимир Леонченко, сменивший Василия Кикнадзе, а пост председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял Александр Плутник.

После 19 туров «Локомотив» в таблице Российской премьер-лиги располагается на восьмой позиции, в активе железнодорожников 28 очков.

Ранее Смородская отказалась участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.