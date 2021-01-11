Источник: «Локомотив» примет решение о судьбе Николича после окончания сезона
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Об этом сообщает Sport24. По информации источника, сербский специалист доработает до окончания нынешнего сезона, после чего будет принято решение о его дальнейшем будущем.
Зимой в «Локомотиве» сменилось высшее руководство: новым генеральным директором стал Владимир Леонченко, сменивший Василия Кикнадзе, а пост председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял Александр Плутник.
После 19 туров «Локомотив» в таблице Российской премьер-лиги располагается на восьмой позиции, в активе железнодорожников 28 очков.
Ранее Смородская отказалась участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.